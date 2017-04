WWE: ¿Undertaker se despidió de sus seguidores vía Twitter?

WWE. Undertaker deja el legado más grande de la lucha libre en toda la historia de la WWE. Su partida tras su derrota ante Roman Reigns en el evento principal de Wrestlemania 33 conmovió no solo al mundo del entretenimiento deportivo. Por ello, surgieron unos mensajes en Twitter que parecían de la autoría del ‘Enterrador’.

A través de la cuenta @WWEMarkWCalaway, Undertaker se habría despedido de forma definitiva de sus fanáticos de la WWE alrededor del planeta. Las palabras publicadas por el ‘Hombre Muerto’ fueron claras y daba por concluido su legado en la lucha libre.

“Nunca habrá un Undertaker otra vez. Me despido en mi último viaje con WWE. Yo digo: ‘Quizá mi legado Descanse en Paz‘”, había escrito Undertaker en Twitter. Sin embargo, de inmediato se desmintió que estos mensajes sean un pronunciamiento oficial de Mark Calaway, su nombre real del excampeón mundial.

“Gracias, Universo WWE, por el amor y el respeto que me han dado. Con ustedes mi legado permanece vivo, nunca se olvidará lo que he hecho”, dice otro de los mensajes en Twitter de esta supuesta cuenta oficial de Undertaker.

La única persona del círculo íntimo de Undertaker que se pronunció de forma oficial a través de las redes sociales fue su esposa Michelle McCool, por medio de su cuenta de Instagram.

“¡Gracias a nuestra familia de WWE y a nuestros fanáticos por todo el amor durante tantos años! No me es posible poner en palabras cuan poderoso fue el final de la noche ¡Las leyendas nunca mueren! Gracias *Undertaker*”, escribió Michelle McCool en Instagram.

Ante millones de fanáticos alrededor del mundo, Undertaker rompió por primera vez su personaje en la WWE y le dio un beso a su esposa, que estaba acompañada de su hija. Además, se pudo ver al ‘Enterrador’ muy conmovido por su despedida del mundo del wrestling.

