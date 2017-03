WWE: Triple H tiene fecha confirmada para regresar al ring

Triple H ha sido anunciado para aparecer en dos live shows de WWE que se celebrarán en marzo. El Key Bank Center confirmó su presencia para el show que albergará el 10 de marzo en Buffalo y el Air Canadá Center ha hecho lo propio para el show que albergará el 11 de marzo. En esta última fecha, se ha confirmado que Triple H participará en una pelea por equipos de 6 hombres.

Además de la aparición de Triple H, el Key Bank Center ha anunciado que Samoa Joe y Finn Bálor harán su aparición en el show del 10 de marzo. Triple H suele aparecer en eventos en vivo en estas fechas. El año pasado defendió el campeonato mundial de WWE en Roadblock ante Dean Ambrose.

Recordemos que esta noche, Seth Rollins hará su regreso a Monday Night Raw y hablará del estado de su lesión y de la posibilidad de participar en Wrestlemania 33. En caso de llegar a tiempo, Triple H será su rival con casi toda seguridad.

JUST ANNOUNCED: “The Game” Triple H will be live in Toronto at Ricoh Coliseum in a huge 6-Man Tag Team Main Event. All goes down March 11! pic.twitter.com/ZbZPTr3N4B

