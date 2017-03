WWE: The Rock llamó por teléfono a CM Punk y ocurrió lo impensado

Fuera de la transmisión en vivo de Monday Night Raw apareció The Rock. La Superestrella hizo su aparición y sorprendió a todos los fans de WWE. El excampeón pidió al público que se queden en sus asientos para “ser entretenidos” después del show. Más adelante apareció Vince McMahon para sacarlo del escenario pero lo impensado ocurrió.

The Rock apareció en el ring para dar instrucciones a los aficionados de WWE como aplaudir, ovacionar, abuchear y demás, reacciones que serán utilizadas en la película “Wrestling With My Family” que él produce gracias a su empresa 7 Bucks y que contará la vida de la familia de Paige, Superestrella WWE.

Y ahí mismo, ante la gran respuesta de los aficionados coreando el nombre de “CM Punk“ , la gran exSuperestrella WWE y actual peleador de UFC, The Rock llamó a su amigo, y aunque no le contestó, le dejó un mensaje de voz con los más de 15.000 aficionados presentes en el Staples Center de Los Ángeles, California, coreando su nombre.

“Se va a buzón de mensajes… (Booooo). Oye, CM Punk, es The Rock. ¡Esto no es una broma! Estoy llamándote realmente desde el centro del Staples Center con más de 15.000 almas. Espero que te guste esto, porque es real: Más de 15.000 personas coreando tu nombre”, dice The Rock ante la expectativa de los fans de WWE.

Por su parte, el peleador se manisfestó con un corto mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, aunque sin mencionar a The Rock y mucho menos a WWE: Gracias, Los Ángeles. Qué chévere oír de ustedes”, señaló el peleador de UFC.

The Rock trató de hacer una videollamada con CM Punk vía FaceTime, pero CM Punk no tenía buena señal de WiFi en el momento. Según el portal web de noticias luchísticas No DQ, ellos pudieron conocer que CM Punk incluso trató de devolverle la llamada a The Rock luego de oír el mensaje de voz, pero se desconoce si ya hablaron o no.

Post-#RAW, The Rock llamó a CM Punk; este no lo atendió y le dejó un mensaje y el público enloqueció. pic.twitter.com/otPzm6dj0V — WWE en Español (@FansWWE_es) 21 de febrero de 2017

Fuente: Superluchas