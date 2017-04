WWE SPOILER: se filtran los ganadores de todas las peleas de WrestleMania 33

¡ALERTA DE SPOILER! Si eres amante de WWE es mejor no continuar leyendo. Sin embargo, lo que se puede ver en imágenes no es una fuente confiable, pero en redes sociales se ha mostrado el resultado de todas las peleas de WrestleMania 33, menos la estelar, donde Undertaker vs Roman Reigns serán los protagonistas.

WrestleMania 33 ver EN DIRECTO ONLINE el evento desde Orlando

Como se sabe, WrestleMania 33 se llevará a cabo en la ciudad de Orlando, Florida, sin embargo, puede que para los aficionados a la lucha libre de Estados Unidos en esta ocasión el evento tenga un toque menos de emoción, debido a información que ha sido revelada a través de las redes.

Aunque pueda ser una falsa información, el día sábado circuló algunas imágenes con lo que supuestamente es el guión de WWE. ¿Quiénes son los ganadores de las peleas?

Una de las cosas que el supuesto guión menciona es que The Undertaker enfrentará a Roman Reigns en la lucha estelar, y que será el primero quien salga victorioso. ¿Será verdad?