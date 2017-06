WWE: Carmella se queda sin maletín y habrá nueva pelea femenina Money in the Bank

VIDEO. Carmella se alzó con la victoria en la primera pelea femenina tipo Money in the Bank en la WWE con un resultado polémica, ante la intervención de James Ellsworth. Ante ello, Daniel Bryan como gerente general de SmackDown tomó la decisión y anunció una nueva pelea ‘Dinero en el Banco’.

En ese sentido, el gerente general de SmackDown despojó del maletín a Carmella, el cual le habría permitido obtener una oportunidad por el título femenino en la WWE. Sin embargo, la pareja de James Ellsworth se quedó con las ganas de poder canjear dicho contrato.

Todas las participantes de la lucha femenina tipo Money in the Bank volverán a participar para buscar revancha contra Carmella. Becky Lynch, Charlotte Flair, Tamina y Nathalya tendrán una nueva chance por el maletín el próximo martes en WWE SmackDown Live.

A Carmella no le gustó para nada la decisión de Daniel Bryan, pero dicho momento fue aprovechado por Becky Lynch y Charlotte para darle una golpiza a la ahora exposeedora del maletín Money in the Bank. El deselance lo tendremos en una semana para conocer a la verdadera ganadora.