WWE: Jinder Mahal retó a Randy Orton a una pelea con reglas "mortales"

VIDEO. Randy Orton interrumpió a Aiden English en pleno programa de WWE SmackDown Live para presionar a los directivos por una nueva lucha por el título mundial ante Jinder Mahal. La ‘Víbora’ tomó su rivalidad como algo personal tras su caída en el evento Money in the Bank y logró la presencia del mismo Shane McMahon.

El comisionado de WWE SmackDown Live le ofreció a Randy Orton una nueva oportunidad por el título mundial en el evento Battleground. Sin embargo, Shane McMahon indicó que Jinder Mahal sería él que escoja la estipulación del combate. Finalmente, el ‘Maharaja’ sorprendió a todos al anunciar su decisión.

Jinder Mahal recordó a su “héroe” al proponer el siguiente combate. El campeón de la WWE nombró al Great Khali y convocó a una Punjabi Prison por el título mundial ante Randy Orton en el evento Battleground.

La Punjabi Prison, o prisión de Punjabi, es un tipo de combate que no se veía en WWE desde hace 10 años. La última vez fue la pelea entre Batista ante The Great Khali en No Mercy 2007 por el título mundial pesado. La primera vez fue el choque entre Undertaker ante Big Show en The Great American Bash del 2006 ¿Qué pasará entre Jinder Mahal y Randy Orton?

Batista vs Great Khali en Punjabi Prison