WWE: Carmella ganó segundo Money in the Bank femenino ¿Intervino James Ellsworth?

VIDEO. Carmella llegó al inicio del programa de WWE SmackDown reclamando que le devuelvan el maletín. Sin embargo, el gerente general Daniel Bryan determinó que el segundo Money in the Bank feminino iba de todas maneras y expulsó a James Ellsworth del coliseo.

Todo comenzó bien para Becky Lynch, Tamina, Charlotte Flair, Nathalya y la misma Carmella. Sin embargo, cuando todos esperaban que se encontraba lejos de la arena de WWE SmackDown, volvió aparecer James Ellsworth para intervenir a favor de su compañera en el Money in the Bank.

Parecía que se repetía la historia del pasado evento de WWE. Sin embargo, Becky Lynch detuvo las intenciones de James Ellsworth y lo botó de la escalera. Ante ello, Carmella aprovechó en agarrar una silla y golpear a la luchadora irlandés, para luego ir hacia el maletín para coronarse como la ganadora.

Esta vez, Carmella ratifica su victoria en el Money in the Bank. Sin embargo, James Ellsworth volvió a intervenir pese a la sanción de Daniel Bryan. Veremos si el gerente general de WWE SmackDown Live toma nuevas represalias con la ganadora y su polifacético compañero.

History is made on #SDLive as @CarmellaWWE once again becomes the holder of the Women's #MITB contract! pic.twitter.com/tuH9BORTC7

WWE