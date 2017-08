WWE: Baron Corbin cobró el Money in the Bank y sucedió lo impensado

VIDEO. Lo que sucedió en WWE SmackDown Live fue histórico. Nadie pensó que antes de SummerSlam a celebrarse este domingo en Brooklyn, Baron Corbin se atrevería a cobrar el maletín Money in the Bank ante el campeón Jinder Mahal, pero se animó a hacerlo tras arruinar el evento principal de la noche ante John Cena.

Todos esperaban el desenlace del combate entre Jinder Mahal y John Cena como previo a SummerSlam, donde el ‘Maharaja’ defenderá su cinturón mundial ante Shinsuke Nakamura. En el desenlace del combate, todo hacía indicar que la victoria se lo llevaría el ‘Rapero Mayor’, pero apareció de imprevisto Baron Corbin para arruinar la pelea.

Tras la descalificación de Jinder Mahal, Baron Corbin se regresaba a vestidores hasta que se decidió canjear su maletín ‘Money in the Bank’ para buscar ganar el título mundial. Sin embargo, John Cena lo distrajo y el ‘Maharaja’ aprovechó para llevarse la victoria con un roll up. Un total fiasco.

Los fanáticos de la WWE presentes en el coliseo y en las redes sociales se mostraron indignados ante el fallido cobro del maletín por parte de Baron Corbin, uno de los luchadores con mayor futuro en la empresa de wrestling. Además, muchos culpan a John Cena del traspié del ‘Lobo Solitario’ ante Jinder Mahal ¿Tendrá revancha?

John Cena se burla de Baron Corbin