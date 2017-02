WWE: ¿Seth Rollins estará presente en WrestleMania 33?

Esta semana Seth Rollins recibió una de las peores noticias del año. Sí, a pesar que es mes de enero, la Superestrella de WWE sacudió el mundo de la lucha libre con una reciente lesión en la rodilla derecha, mismo lugar donde requirió una operación. El excampeón resultó lesionado en Monday Night Raw y existía el riesgo que se perdiera WrestleMania 33 que se realizará a inicios de abril.

¿*Seth Rollins* se perderá WrestleMania 33? Por fortuna, la Superestrella de WWE no será sometido a una nueva cirugía y llegó a la empresa una información alentadora. Estará en WrestleMania 33.

El destino de Seth Rollins y con él parte importante del camino a WrestleMania 33, dependía de los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido el luchador, y aunque estos no han sido revelados de manera oficial, el Wrestling Observer ofreció un adelanto de los mismos.

Como se recuerda, la lesión ocurrió cuando Seth Rollins fue derribado por Samoa Joe mientras le aplicaba la Coquina Clutch. Los primeros reportes indican que el tiempo estimado de recuperación es de 8 semanas, lo que sugiere que Rollins sería dado de alta apenas un par de días antes de WrestleMania 33.

Wish I could say it was just a bad dream. pic.twitter.com/mr5vu1MEVp