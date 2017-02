WWE: Seth Rollins confiesa un triste deseo tras lesión en la rodilla derecha

Seth Rollins para un pésimo momento luego de confirmarse una lesión en la rodilla que requirió cirugía en 2015. La Superestrella de WWE estuvo presente en Monday Night Raw y recibió un duro castigo por Samoe Joe. Al parecer, un mal movimiento hizo que la Superestrella termine lamentándose en su cuenta oficial de Twitter.

Tras confirmarse la mala noticia, Seth Rollins vuelve a ser protagonista de una lesión grave en su rodilla derecha. En redes sociales miles de sus seguidores lamentan el hecho y crece el rumor de su ausencia en WrestleMania 33.

“Desearía poder decir que solo fue un mal sueño”, dijo el luchador de WWE. Seth Rollins publicó la noticia adjuntando una imagen con el estado actual de su rodilla.

Según un reporte de Mike Johnson del portal web Pro Wrestling Insider, el luchador de WWE se encuentra siendo sometido a varios exámenes médicos en su rodilla derecha por parte de la empresa en las facilidades del Andrews Sports Medicine & Orthopaedic Center en Birmingham, Alabama.

Wish I could say it was just a bad dream. pic.twitter.com/mr5vu1MEVp