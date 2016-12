WWE Roadblock: cobertura y resultados del último evento del año

Esta noche Raw cerró su calendario 2016 con un PPV que promete cambiar el panorama de la marca roja en miras al nuevo año. El Campeón de Estados Unidos Roman Reigns retó al Campeón Universal Kevin Owens, quien ya no tiene el apoyo de Chris Jericho.

En el último bloque Roman Reigns y Seth Rollins se unieron para humillar a Kevin Owens y Chris Jericho, dejándolos tendidos en el suelo y ante la ovación del público. ¿The Shield vuelve? Esta historia trae cola y todos estarán a la expectativa con lo que sucede en Monday Night Raw.

WWE roadblock | en vivo kickoff

19:00 Mientras la mayoría de los aficionados aún no ha entrado a la arena, en el panel de analistas nos reciben Renee Young, Booker T y el invitado de esta noche, Sam Roberts. Booker anuncia su candidatura a la alcaldía de Houston, Texas. Como siempre, Tom Philips está en la sala de redes sociales, más tarde entrevistará a Sami Zayn.

19:13 Bayley se une al panel para analizar la lucha Iron Man femenil. Recordemos que ella es la única mujer en haber ganado una lucha con esta estipulación.

19:24 Tom Philips entrevista a Sami Zayn en la sala de redes sociales. El canadiense admite que tiene algo de miedo, lo que considera normal, pero se muestra seguro de que no será fácil para Strowman derrotarlo, pues él no es como sus anteriores rivales.

19:39 TJ Perkins se une a los analistas para conversar sobre su triple amenaza de esta noche. TJP cree que Kendrick es su mayor amenaza, aunque no subestima a Swann. El retador se gana el Shucky Ducky Quak Quak Moment cuando dice que él es “Cruiser-Great”.

Kick Off | Rusev (con Lana) vs. Big Cass (con Enzo Amore)

Rusev se mete entre el público y Cass va por él. En ringside, Lana empuja a Enzo y Rusev ataca al pequeño. Cass intenta socorrer a su amigo y pierde por conteo fuera

19:55 ¡Faltan 5 minutos para el inicio del último evento del año! WWE Roadblock 2016.

20:00 ¡Empezó! WWE Roadblock, el último evento del año, desde el PPG Paints Arena en Pittsburgh, Pensilvania.

1- cesaro & sheamus vs Big e & kofi kingston

¡Paquetito de Sheamus! 1..2..3 Cesaro y Sheamus son los nuevos campeones por parejas de WWE

2- Braun Strowman vs Sami Zayn

Sami Zayn logra soportar 10 minutos y es ganador de la pelea

3- Seth Rollins vs Chris Jericho

Contra todo pronóstico, Seth Rollins venció a Jericho en Roadblock

4- Rich Swann © vs. Brian Kendrick vs. TJ Perkins

Kendrick entra y recibe una doble superkick ¡Spin kick para TJP! ¡Swann cubre: 1, 2 y 3!

5- Sasha Banks vs Charlotte

Charlotte vence a Sasha Banks y es nueva campeona de WWE

6- Kevin Owens vs Roman Reigns

La lucha ha terminado en descalificación, Kevin Owens sigue siendo el Campeón Universal

WWE roadblock | previa

Esta noche se celebrará el evento especial Roadblock: End of The Line, PPV que regresa bajo el formato exclusivo de Raw. Como viene siendo habitual, las casas de apuestas comienzan a señalar a sus favoritos para el evento, en función a las posibilidades de verles ganadores al final de la noche.

Cabe destacar la pelea por el campaeonato por parejas en la que Cesaro y Sheamus son los claros favoritos. Además, se ha apostado por la victoria de Kevin Owens, quien ha perdido en todos los enfrentamientos directos contra Roman Reigns en los últimos house shows.

