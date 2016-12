WWE Raw: lo que sucedió en el evento post Roadblock

Una jornada de sorpresas fue la que se vivió en el último WWE Raw, ya que cuando parecía que Roman Reigns y Set Rollins volviía a imponerse sobre Kevin Owens y Chris Jericho, apareció Braun Strowman para interrumpir el combate y destruir a los dos exintegrantes de The Shield.

El gigante no demoró mucho para acabar tanto con Roman Reigns como con Set Rollins, que pese a ganar por descalificación, terminaron siendo castigados por el exmiembro de la Familia Wyatt.

En otros pasajes del evento de Raw, la campeona Charlotte fue sorprendida en su lucha contra Bayley, quien la derrotó con total justicia e inició así una nueva rivalidad en la rama femenina.

Los campeones en pareja, Sheamus y Cesaro, se unieron a The New Day para derrotar a The Club y a Shining Stars

Incidencias de Monday Night Raw

Previa

Cesaro y Sheamus hicieron historia en el último evento del año de WWE, Roadblock. Luego de 483 días invictos, The New Day perdieron la pelea y dejaron de ser campeones por Parejas. Los luchadores europeos dieron el golpe en la primera pelea del PPV y fueron ovacionados por todo el público en el escenario.

WWE Roadblock: cobertura y resultados del último evento del año

Neville hizo su regreso a la televisión durante la emisión de WWERoadblock: End of The Line. Los hechos ocurrieron después del combate por el Campeonato Crucero donde Rich Swann consiguió defenderlo ante Brian Kendrick y T.J. Perkins.

En una pelea épica, Charlotte y Sasha Banks saben muy bien su negocia. Ambas luchadoras fueron protagonistas de la pelea coestelar de la noche en WWERoadBlock. La hija de Ric Flair salió decidida a reconquistar el cinturón y lo hizo. La rubia se convirtió en la nueva campeona femenina de Raw durante el evento tras la instancia de muerte y súbita.

Finalmente, en el último bloque Roman Reigns se unió con Seth Rollins y humillaron a Kevin Owens y Chris Jericho en el último bloque. ¿The Shield regresa? Sigue todas las incidencias del evento Monday Night Raw.

