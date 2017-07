WWE: se decidió el rival de Brock Lesnar por el título universal en SummerSlam

VIDEO. En el programa de RAW se determinó como se defenderá el título universal de WWE. Kurt Angle se hizo presente en el ring para determinar cómo Brock Lesnar conocerá a su nuevo retador en SummerSlam. Esta situación contó con las presencias de Roman Reigns y Samoa Joe.

Kurt Angle presentó a Brock Lesnar, que vino en compañía de su agente Paul Heyman. Tras un divertido momento llegó Roman Reigns, reclamando una pelea titular por el campeonato universal de WWE. Ante la calentura de la situación se apareció Samoa Joe y todo empeoró.

Brock Lesnar y Samoa Joe casi se van a las manos tras lo sucedido en Great Balls of Fire, y ante la insistencia de Roman Reigns por una lucha titular, Kurt Angle decidió programar una pelea entre el ‘Perro Grande’ y el ‘Destructor’ para la próxima edición de RAW para conocer al retador de la ‘Bestia Encarnada’ por el campeonato universal de WWE.

Roman Reigns no ha podido ganarle a Samoa Joe desde que el excampeón mundial de ROH y TNA llegara a la WWE desde su exitoso paso por NXT. Sin duda será uno de los combates más esperados por los fanáticos de la lucha libre ¿A quién prefiere Brock Lesnar en SummerSlam?

