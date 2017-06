WWE: Samoa Joe sometió a Brock Lesnar como nadie antes lo había hecho

VIDEO. Brock Lesnar hizo su esperada aparición en WWE Raw para ‘calentar’ su combate en Great Balls of Fire ante Samoa Joe. Sin embargo, el campeón universal nunca esperó que el ‘Destructor’ viniera desde atrás para aplicarle su Coquina Clutch. No le dio oportunidad de defenderse.

El universo de WWE quedó sorprendido al ver a Brock Lesnar, siempre implacable dentro del ring, siendo sometido por la llave maestra de Samoa Joe, que desde que llegó a la empresa demostró que no le tiene miedo a nadie, y menos a la ‘Bestia’.

Brock Lesnar intentó sacarse de encima a Samoa Joe haciendo que se golpeé contra la escenografía del coliseo. Sin embargo, el retador al título universal de la WWE volvió con su Coquina Clutch y la ‘Bestia’ nada pudo hacer para evitarlo.

Tras el incidente, llegaron los médicos para atender al campeón universal de WWE. Brock Lesnar se encontraba en shock ante el sorpresivo ataque de Samoa Joe, quien será un duro retador para su cinturón en el evento principal de Great Balls of Fire el próximo 9 de julio.

"Is that what it's like to face THE BEAST? GOODNESS GRACIOUS, GREAT BALLS OF FIRE!" – @HeymanHustle's @SamoaJoe at #WWEGBOF impression! #RAW pic.twitter.com/JnXtY2v7hW

WWE