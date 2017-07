WWE: Braun Strowman regresó y destruyó a Roman Reigns y Samoa Joe

VIDEO. Luego de lo sucedido en Great Balls of Fire, los fanáticos de la WWE esperaban que Braun Strowman estuviera un buen tiempo fuera del ring. Sin embargo, este lunes hizo su regreso el ‘Monstruo entre Hombres’ para vengarse con Roman Reigns.

En plena lucha por un lugar por el evento estelar de SummerSlam ante Brock Lesnar por el título universal, Roman Reigns y Samoa Joe se estaban dando ataques y no había un ganador seguro hasta el momento, hasta que hizo su aparición Braun Strowman.

Los fanáticos presentes en el coliseo se emocionaron con el regreso de Braun Strowman, a la espera de que cobre venganza por lo que le hizo Roman Reigns en Great Balls of Fire, donde el ‘Perro Mayor’ usó una ambulancia para dejarlo herido. Sin embargo, a Samoa Joe también le cayó su merecido.

Braun Strowman dejó tumbados tanto a Roman Reigns como a Samoa Joe en medio del ring. Llegaron efectivos de seguridad para detener al ‘Monstruo entre Hombres’, pero nadie pudo con el luchador de más de 2 metros de altura, quien dejó la pelea estelar de SummerSlam en suspenso por una semana más.

I don't care who you are get out of my way or end up like the rest!!! #EveryoneWillFall #ImNotFinished