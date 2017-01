WWE: Randy Orton da su versión tras polémica con un fanático

La Superestrella de WWE, Randy Orton, estuvo en el ojo de la tormenta después que se reportara una agresión a un aficionado, quien intentó tomarle una foto dentro de un gimnasio. El aficionado se quejó en redes sociales por la agresión; sin embargo, el miembro de Smackdown LIVE no se quedó callado y dio su versión de los hechos.

Haciendo corta la historia, Randy Orton confrontó a un aficionado que le tomó una fotografía mientras entrenaba, forcejeando con él e insultándolo. Orton no negó lo ocurrido, pero brindó más detalles sobre su posición al respecto.

“Al parecer herí los sentimientos de un fan cuando le dije que se jodiera ayer en el gimnasio ¿eso son noticias? Ha pasado por 15 años”, señaló Randy Orton en redes sociales.

I wrote this on My personal Facebook, decided to share it here. Don't friend request me unless we are already friends. pic.twitter.com/4EPIcAZXax