WWE: Randy Orton agredió a un fanático dentro de un gimnasio

Randy Orton, el luchador de WWE y actual miembro de SmackDown Live, protagonizó una nueva polémica dentro de un gimnasio con un fan. Según informa NEA Report, medio de Arkansas, la Superestrella estaba entrenando antes del evento en vivo, cuando un seguidor intentó tomarle una foto.

Supuestamente un aficionado que estaba con unos amigos vio a Randy Orton y se acercó, debido a que creció siendo un fan del pro-wrestling. Al parecer se aproximó al excampeón mundial y le pidió una foto. Randy Orton se encontraba en medio de un ejercicio, así que se reporta que le respondió con un saludo con el puño y se señaló a los auriculares que llevaba puestos, contestándole que no podía escucharle.

Tras esto el fan le dejó solo y sacó una foto de Randy a la distancia en la sala, cosa que provocó la ira del luchador.

El aficionado envuelto en la polémica comentó lo siguiente: “Me vio sacarle una foto y vino a mí, cara a cara, a decirme: ‘¿Qué diablos estás haciendo? Dije que ninguna p*** foto. ¿Eres estúpido?’, tras lo cual le dije que no, que él dijo que no podía oírme”. Un amigo del fan comentó lo siguiente: “Randy se fue hacia él, le cogió la mano y estaba insultándole, diciendo hijo de **** esto, hijo de **** aquello.”

Al parecer la trifulca siguió hasta que Randy Orton se relajó y les dijo a los afectados que “disfrutaran de su entrenamiento” antes de irse.

Fan has altercation with WWE star ‘outta nowhere’ in Jonesboro https://t.co/pLJF5Ul7XO pic.twitter.com/mPn1MBXIbq

