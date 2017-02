WWE: Nikki Bella fue atacada brutalmente por Natalya en programa de TV en vivo

El día martes se anuncia el combate entre Nikki Bella y Natalya en SmackDown Live para el próximo evento de WWE, Elimination Chamber. Ambas luchadoras fueron invitadas especiales del programa “Talking Smack” y protagonizaron una batalla campal durante la transmisión en vivo. La que terminó malherida fue la cuñada de Daniel Bryan, pues recibió golpes y fue empujada contra el metal de la mesa de conductores.

Las cosas se pusieron tensas cuando Nikki Bella habló sobre Natalya y la posible relación con John Cena. “¿Sabes qué? Eso me ha dejado en shock y me vuelve a dejar en shock ahora que lo vuelvo a escuchar. Se ha vuelto loca, ha perdido el juicio y odia a todos. Si quieres tener protagonismo vamos, es todo tuyo. No sé. Esto es algo que viene desde WWE Survivor Series y ahora habla de mi novio, es inaceptable”, dijo.

“Creo que es porque ve cosas en mi vida que a ella le gustaría ttener. Hemos compartido muchas cosas en Total Divas y ahora que estoy en SmackDown Live creo que se ve un poco amenazada por mí…”, agregó Nikki Bella.

En ese momento Natalya no tuvo más paciencia y atacó brutalmente a Nikki Bella, golpeando en repetidas ocasiones y tumbándola al suelo para empujarla contra el metal de una mesa de comentaristas.