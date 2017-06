WWE Money in the Bank: sigue EN VIVO HOY y EN DIRECTO desde Saint Louis

WWE Money in The Bank 2017 se realiza EN VIVO y EN DIRECTO HOY domingo 18 de junio a las 7:00 pm (Horario peruano – 12:00 am GMT del lunes) desde el Scottrade Center de Saint Louis, Missouri. Este evento es transmitido por las señales exclusivas de FOX Action y WWE Network.

Money in the Bank: luchas confirmadas

The Hype Bros vs The Shinning Stars (Kickoff – 18:00 horas en Perú)

The Usos © vs The New Day (Campeonato de parejas de SmackDown)

Natalya vs Charlotte Flair vs Carmella vs Becky Lynch vs Tamina (Money in the Bank por el título femenino de SmackDown)

Naomi © vs Lana (Campeonato femenino de SmackDown)

AJ Styles vs Dolph Ziggler vs Sami Zayn vs Baron Corbin vs Shinsuke Nakamura vs Kevin Owens (Money in the Bank por el título mundial de WWE )

Jinder Mahal © vs. Randy Orton (Campeonato mundial de WWE )

Money in the Bank: horarios en el mundo

Perú: 19:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Colombia: 19:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Ecuador: 19:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Venezuela: 20:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Bolivia: 20:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Chile: 20:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Paraguay: 20:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Argentina: 21:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Uruguay: 21:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Brasil: 21:00 horas vía WWE Network.

México: 19:00 horas vía FOX Action y WWE Network.

Estados Unidos (Washington DC): 20:00 horas vía WWE Network.

La esperada lucha Money in The Bank