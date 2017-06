Shinsuke Nakamura y Kevin Owens brindaron un anticipo de su llegada al Perú

VIDEO. La última edición de WWE SmackDown Live realizada en el Blue Cross Arena de Rochester, New York, dejó demasiadas sorpresas. Shinsuke Nakamura fue el gran protagonista de la velada, tras imponerse en la lucha estelar a Kevin Owens, en lo que será un anticipo de su llegada al show en Lima el próximo 30 de noviembre en el Jockey Club del Perú.

La lucha fue bastante pareja. Shinsuke Nakamura, más conocido como ‘El rey del Strong Style’, demostró su buen striking; no obstante, el campeón de los Estados Unidos, Kevin Owens, no se quedó atrás al castigarlo con sus clásicas movidas como ‘bombazos’ y ‘bola de cañón’.

En la etapa final, Shinsuke Nakamura aplicó un ‘súper explosivo’ que lanzó boca abajo a Kevin Owens, para concluir con su poderosa ‘Kinshasa’. En ese preciso momento, apareció en escena Baron Corbin, quien cumplía la función de comentarista, a fin de malograrle la victoria a Nakamura: le conectó el brutal ataque ‘El final de los días’ para sacarlo del ring.

En su lucha ante Kevin Owens, Shinsuke Nakamura puso en disputa su invicto dentro de SmackDown Live, pues desde su primera aparición en el show azul (el pasado 4 de abril), Shinsuke Nakamura no había sido derrotado.

A la lluvia de superestrellas que la WWE traerá a Lima, se le suma la figura de Sami Zayn, considerado uno de los luchadores más queridos por los fanáticos peruanos. La superestrella canadiense de 32 años, se hizo famoso desde sus inicios como ‘El Genérico’, demostrando una excelente técnica aérea.

Además, ha sido campeón de la WWE NXT Wrestling (programa de lucha libre profesional llevada a cabo en Orlando, Florida) en 2015, luego de vencer a otra gran estrella de la misma organización, Neville.

Durante su visita el año pasado, Sami Zayn señaló haberse quedado sorprendido por cómo se vive la lucha libre en Perú. No solo por los fans, sino por la calidad de corazón y pasión que le ponen los luchadores.

El esperado show se presentará el jueves 30 de noviembre en el Jockey Club (Parcela H). La preventa de entradas para clientes Interbank será este 08 y 09 de junio y la venta general desde el 10 de junio en los módulos de Teleticket de Wong y Metro (25 por ciento menos al pagar con tarjeta Interbank).

Lista de luchadores de WWE en Lima

AJ Styles, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Becky Lynch, Kevin Owens, Charlotte, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Naomi, Jinder Mahal, The New Day, The Usos, Tye Dillinger, Sin Cara, Natalya, Carmella, Tamina, etc.

Precios de entradas

Ringside S/ 750

Campo VIP S/ 500

S/ 500 Palco VIP Occidente / Oriente S/ 360

Occidente / Oriente S/ 360 Palco Occidente / Oriente S/ 230

Tribuna Occidente / Oriente S/ 100

Palco VIP Norte S/ 230

Norte S/ 230 Palco Norte S/ 120

Tribuna Norte S/ 80

Estrado Discapacitados S/ 120

* Los precios ya cuenta con el descuento con tarjeta Interbank