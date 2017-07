WWE en Lima: Charlotte Flair envió saludos a sus fanáticos peruanos

VIDEO. La excampeona femenina Charlotte Flair estará en Lima el próximo 30 de noviembre en el Jockey Club del Perú, en lo que será el regreso de la WWE tras un año después de su exitosa presentación en nuestra capital. Ante ello, la hija de Ric Flair mandó un saludo a sus fanáticos peruanos.

“Estaré en Perú el 30 de noviembre en el Jockey Club. No olviden comprar sus tickets”, dijo Charlotte Flair, una de las actuales referentes femeninas de SmackDown Live, vistiendo su típica capa brillante que la caracteriza cada vez que va hacia el ring de la WWE.

Junto a Charlotte Flair en Lima estarán otras superestrellas femeninas de WWE SmackDown Live como Becky Lynch, Naomi, Natalya, Lana, Carmella, entre otras luchadoras de la marca azul.

Además de Charlotte Flair, los mejores exponentes del ring de WWE estarán en el tour de SmackDown Live en Lima como AJ Styles, Randy Orton, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, The New Day y muchos más.

Las entradas para WWE Live en Lima ya están a la venta en los módulos de Teleticket en los supermercados de Wong y Metro. Los fanáticos de la lucha libre en el Perú esperan con ansias el 30 de noviembre para una nueva noche espectacular (8 pm) de lucha libre en el Jockey Club del Perú.

