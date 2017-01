WWE: Lana revela quien fue la persona clave para llegar a la fama

La estrella de WWE, Lana , explica de dónde surgió la idea de su personaje, si le apetece volver a luchar y cómo cree que su participación en “Total Divas” ayuda a que el público les conozca mejor a ella y a su marido, Rusev.

Lana concedió recientemente una entrevista a Complex en la que, entre otros temas, habló de los orígenes de su personaje. A continuación, algunos de los puntos a destacar de sus declaraciones.

“Bueno, de hecho, fue una combinación de diferentes factores. En mi primer día en el territorio de desarrollo, Dusty Rhodes estaba al cargo del aspecto creativo, así que me presenté con unas 15 ideas diferentes. Literalment”, señaló la figura de WWE.

“Soy actriz, tengo una mente muy creativa, así que empecé a hablar en ruso en la primera promo que hacía en mi vida. En mi primera semana en NXT, Eva Marie y Jojo fueron seleccionadas para el show, mientras que a Alexa y a mí nos mandaron al territorio de desarrollo, lo que agradezco enormemente porque aprendí muchísimo de Dusty Rhodes y de Triple H”, amplió Lana.

“Cuando empecé a hablar en ruso y luego cambié a inglés, Dusty Rhodes me dijo: “Guapa, quiero que trabajes con Rusenov” y yo pensé “¿Quién ese tal Rusenov?”, aunque imaginé que era el compañero búlgaro. Empezamos a hacer promos juntos, sobre todo promos divertidas, pero cada día me reunía con Dusty, le presentaba diferentes personajes, llevaba guiones de nueve páginas, transcripciones… de todo, preparaba escenas, incluía otros personajes”, agregó.

“Pero, sin duda, Triple H fue la persona clave. Ya estaban hablando de subir a Rusev al roster principal, y Triple H había visto mucho de nuestro material, que básicamente era comedia, así que nos dijo que quería que intentásemos hacer algo serio, y me pidió que viese Rocky IV. Me dijo que intentase poner un acento diferente, que probase diferentes peinados y le enseñé una foto mía caracterizada como una de las Barden Bellas en Pitch Perfect, en la que todas íbamos entrajadas y con moño, y le encantó, dijo “Ese es el look que quiero”, así que empecé a diseñar los trajes y los peinados”, finalizó Lana en entrevista.

Por otro lado, Lana señaló que esperará el momento para subir al ring y pelear. “Adoro mi trabajo y poder trabajar con con Rusev… es mi marido y estoy encantada de apoyarle, pero sí, sin duda iré a por ese campeonato cuando llegue el momento. Y seré campeona cuando llegue el momento, pero esas cosas no suceden de la noche a la mañana”.

La Lana de Total Divas, una estadounidense de ascendencia rusa, es fuerte, justa y sincera. Como intérprete, la Diva de WWE agradece la posibilidad de que el público vea como somos en la vida real, pues cree que eso hace que puedan apreciar más su talento como artista y atleta.