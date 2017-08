WWE: Lana y las divas mostraron su belleza en sexys bikinis

WWE. Los fanáticos siguen cada movimiento de Lana, Maryse y demás divas de la WWE. Las hermosas luchadoras dan todo cada vez que suben al ring para brindar el mejor espectáculo posible. Aprovechando que se acerca la fecha de SummerSlam, las luchadores ‘calentaron’ la previa con una sexy sesión de fotos en bikinis.

Lana es una de las divas más deseadas por los fanáticos de WWE. Rusev la protege en cada paso que da ahora como luchadora en solitario, dejando atrás su papel de su manager. El ‘rusa’ no ha tenido suerte hasta el momento en su búsqueda del título femenino de SmackDown.

Maryse también tiene lo suyo. Acompaña en cada pelea que disputa The Miz en WWE y siempre llama la atención por su belleza. No hay duda que su regreso retumbó en todos los seguidores de la lucha libre, aunque aún no ha intendo su regreso a las peleas tras conquistar el título de Divas años atrás.

La campeona de WWE SmackDown no se quedó atrás. Naomi también destaca por su belleza y agilidad cada vez que salta al ring para defender su cinturón. En SummerSlam tiene un nuevo reto para defender su cinturón ante Nathalya.

Lana en Twitter