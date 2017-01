Kurt Angle reveló si peleará o no en Royal Rumble

WWE. Kurt Angle emocionó a los fanáticos de la WWE al ser anunciado como el primer inducido al Hall of Fame 2017. El mismo ‘Olímpico’ celebró su regreso a ‘casa’ y sonó fuerte su participación en la batalla real de 30 hombres en Royal Rumble. Ante ello, el excampeón mundial se refirió al respecto.

“Lo de Royal Rumble no va a suceder (pelear). Muchas gente está pensando en ello. Muchos escritores también lo han escrito. Pero no he hablado con WWE sobre algo después del Hall of Fame”, declaró Kurt Angle en entrevista exclusiva a TMZ Sports.

De esta manera, Kurt Angle descartó ‘olímpicamente’ su participación en el próximo Royal Rumble, a celebrarse este domingo en el Alamodome de San Antonio por el aniversario número 30 de uno de los eventos más históricos de la WWE.

Sin embargo, muchos fanáticos de la WWE esperan que Kurt Angle solo este siguiendo un proyecto que tiene con la empresa de Vince McMahon para que finalmente realice su esperada aparación en el Royal Rumble. Habrá que esperar para el 29 de enero.

Kurt Angle le dijo ‘no’ al Royal Rumble