WWE: John Cena es 16 veces campeón mundial tras vencer a AJ Styles

John Cena venció a AJ Styles para convertirse en el nuevo campeón mundial de WWE. Los hechos ocurrieron en el penúltimo combate de Royal Rumble. La pelea estuvo plagada de nearfalls y finalmente Cena consiguió la victoria después de aplicar dos Attitude Adjustment.

De este modo, John Cena iguala a Ric Flair como superstar que más veces ha ganado un campeonato de WCW (y el NWA Heavyweight Championship) y WWE. AJ Styles termina un reinado de 140 días.

John Cena podría ser uno de los protagonistas de Wrestlemania, pero antes podría tener que superar la prueba de Elimination Chamber, evento exclusivo de SmackDown que se celebrará el 12 de febrero de 2017.

16 veces campeón, el único John Cena, The Champ Is Here!!!!!! #RoyalRumblepic.twitter.com/V8if8m8gPn