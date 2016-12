WWE: ¿Finn Balor estará en el próximo Royal Rumble 2017?

Finn Balor es una de las futuras promesas que tiene WWE. Desde su debut en la empresa, el luchador ha tenido éxito y llegó a ser campeón luego de vencer a Seth Rollins en SummerSlam 2016. Sin embargo, un golpe lo dejó lesionado y tuvo que dejar vacante el cinturón con mucha tristeza. Sin embargo, existen rumores para retornar a Royal Rumble.

“Sabes, eso es obviamente un gran rumor, y nunca sería uno para alimentar los rumores”, señaló con una sonrisa el luchador de WWEFinn Balor. “Pero ser participante sorpresa en el WWERoyal Rumble sería un gran momento para mí”, agregó.

Finn Balor tuvo una entrevista reciente con ESPN sobre su reciente operación en el hombro. El luchador confirmó que espera con ansias su retorno a WWE y dejó claro una cosa. “Estoy emocionado por el Finn Balor que va a volver, en vez del Finn Balor que dejé atrás”.

Si por algún motivo Finn Balor no estará en Royal Rumble, será decisión de los médicos para que regrese en óptimas condiciones al evento más grande de WWE, WrestleMania. “Pero ahora con la condición en que esta mi hombro, no estoy dispuesto a arriesgarme a sufrir ninguna lesión a largo plazo, solo por dos o tres semanas. Desde que me lastimé, fueron seis meses. El objetivo era volver para WrestleMania. Todo está en el plan, todo está a tiempo”.

también puedes leer

WWE: Charlotte vence a Sasha Banks y es la nueva campeona femenina en Raw

WWE Roadblock: cobertura y resultados del último evento del año

WWE Raw: lo que sucedió en el evento post Roadblock

WWE: Cesaro y Sheamus vencen a The New Day y son campeones por Parejas