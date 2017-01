WWE: Brock Lesnar aparecerá este lunes en Monday Night Raw

Tras la aparición de Undertaker y Shawn Michaels, Brock Lesnar hará su aparición en el evento de WWE, Monday Night Raw, este lunes 16 de enero en el Verizon Center de North Little Rock. La Bestia aparecerá por primera vez en el año después de caer derrotado ante Bill GOldberg en Survivor Series.

La derrota de Brock Lensar fue la más dolorosa y humillante de su carrera. Dentro de dos semanas tendrá la oportunidad de resarcirse en el WWE Royal Rumble Match, pero el próximo lunes regresará para lanzar un mensaje.

Por otro lado, Chris Jericho y Kevin Owens son los nuevos rostros de Monday Night Raw, o al menos es lo que ellos creen. Lo que sí es seguro es que Jericho es el nuevo campeón de Estados Unidos de WWE. ¿Cómo reaccionará Roman Reigns después de caer derrotado y perder el título?

La división de mujeres se ha convertido en una batalla entre dos bandos. Sasha Banks y Bayley tienen que unir sus fuerzas para acabar con Nia Jax y la campeona de mujeres Charlotte. Sin embargo, Nia Jax le dejó claro a Charlotte que no se vende a cualquier precio.

Neville calentará motores de cara a Royal Rumble porque tendrá la oportunidad de conseguir el campeonato de peso crucero que posee en estos momentos Rich Swann.

Hasta el momento se ha anunciado la presencia de Brock Lesnar, Goldberg, Braun Strowman, The New Day, Seth Rollins, Baron Corbin, Dolph Ziggler, The Miz, Chris Jericho, Dean Ambrose y The Undertaker en el Royal Rumble Match. WWE realizará nuevos anuncios en Raw.