WWE: los 5 posibles rivales del Undertaker para WrestleMania 33

Por semanas estuvimos convencidos de que The Undertaker y John Cena estelarizarían WrestleMania 33, el ‘Deadman’ incluso se convirtió en favorito para el Royal Rumble. Sin embargo, hace poco el Wrestling Observer reveló que los planes habían cambiado y ahora ambos veteranos tomarían caminos separados rumbo al mayor evento del año. Si no es John Cena ¿quién podría enfrentar a The Undertaker?

Además de que no será John Cena, sabemos que el Deadman no retará por un Campeonato Mundial, que su rival no será Braun Strowman y que probablemente se trate de una Superestrella de Raw. Aunque no se ha mencionado recientemente, sabemos que su encuentro contra Sting es un imposible.

Con esto en cuenta, barajamos cinco luchadores que, nos guste o no, tienen posibilidades de enfrentar a The Undertaker en WrestleMania 33.

Como se recuerda, Undertaker llegó a Monday Night Raw hace una semana y anunció su presencia a Royal Rumble Match, la Batalla Real de 30 hombres con miras a WrestleMania 33. Con él estarán presentes grandes Superestrellas como Goldberg, Brock Lesnar, entre otros.

Por ahora todo se queda en la especulación y lo más probable es que no sepamos a ciencia cierta nada sobre el destino de Undertaker hasta el Royal Rumble ¿tendrá un rival sorpresa? ¿podría finalmente sí enfrentar a John Cena?