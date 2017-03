Jeff y Matt Hardy envían un mensaje a todo el Perú previo a IMPERIO Lucha Libre

Jeff Hardy y Matt Hardy enviaron un mensaje a todo el Perú previo al evento de wrestling IMPERIO Lucha Libre, que se realizará el próximo 25 de marzo en el Coliseo Eduardo Dibós. El House Hardy llega a Lima para participar de una gira sudamericana donde incluya la capital, y vendrán junto a los máximos exponentes de la lucha libre.

¿Quién dice que los más grandes no pueden venir a Perú? La realeza de la lucha libre vendrá a Lima en el 2017 y todo esto gracias a IMPERIO Lucha Libre, empresa que se ha encargado de reunir y traer a los luchadores más reconocidos en todo el mundo del wrestling, exaltando a todos los fans a asistir a un evento que promete ser uno de los más grandes en la historia del espectáculo deportivo nacional.

Sí, tal como usted leyó en el párrafo anterior. Los chicos de IMPERIO Lucha Libre han confirmado la presencia de varios de los luchadores que muchas personas en el mundo quisieran ver juntas en un roster al menos por una noche.

Entre los peleadores confirmados por parte de IMPERIO Lucha Libre resalta el excampeon mundial en la WWE, Jeff Hardy, el cual llega en su faceta de ‘Brother Nero’ con nada más y nada menos que su hermano ‘Broken’ Matt Hardy. Ambos son los campeones de la empresa TNA y le han lanzado un reto a todas las parejas de lucha en el planeta para que traten de quitarles el título que tienen estos en sus manos.

Por otra parte, gracias a México, ‘cuna de luchadores’, tenemos a algunos de los más grandes del mundo y es que llegará otro excampeón de la WWE: Alberto del Rio sin embargo, este no llegará solo puesto que vendrá acompañado de Pentagon Jr, Rey Fénix y Ricky Marvin. Cuatro exponentes que prometen dejar al país norteamericano en lo más alto.

También tenemos al que es considerado como el ‘mejor luchador aéreo y técnico del planeta’ por millones de fans de la lucha libre: Ricochet, uno de los principales atractivos que IMPERIO Lucha Libre tiene en sus haberes y que supo hacerse un nombre en las denominadas ‘indies’ para ser conocido en el mundo.

Otro que también se suma a IMPERIO Lucha Libre es nada más y nada menos que el semifinalista del campeonato peso crucero de la WWE: Zack Sabre Jr, el cual es denominado como el ‘Technical Wizard’ y tiene todo preparado para que los fans vibren de emoción con cada movida que este haga en el ring.

Centroamérica no se ha quedado atrás en esta gira de IMPERIO Lucha Libre y es que tendremos a algunos de los mejores exponentes del wrestling de este país en el Perú. Otro exluchador de la WWE llega al país y este es conocido por la manzana que siempre mordía. Carlito es el elegido pero no llegará solo, lo hará con nada más y nada menos que Apolo y el denominado ‘Forjador del Dolor’: Karcamo.

Es bueno resaltar que otro de los luchadores más reconocidos por los fans por su paso por las ‘indies’ y por también haber sido campeón peso crucero y tag team en esta empresa es Paul London, el cual vendrá a mostrar todo su ‘arsenal’ para vencer al rival que le pongan en frente.

A pesar de que se ve que IMPERIO Lucha Libre está trayendo a los mejores luchadores de cada continente, Sudamérica no pudo quedarse atrás y es que aquí también hay excelentes representantes, es por esto que la empresa se encargó de arreglar con el ‘Aguila Dorada’ y máximo representante del wrestling en Argentina, Vicente Vinoli, el cual llega con todos los ánimos de mostrarse ante los más grandes del planeta.



De parte de Chile llega el luchadores que también cumple su faceta como actor Ariel Levy. Este cuenta con muchas victorias en su haber y ha confirmado su presencia en tierras peruanas para hacerse conocido en todo el mundo por su excelente forma de luchar; sin embargo también llegará un conocido por todo América: el brasileño Zumbi.

Por parte de Perú tenemos a dos de los exponentes que prometen dejar el nombre del país en lo más alto: Caoz y Piero Da Vinci. Caoz ha venido entrenando en los Estados Unidos y ha elevado su nivel en el ring de manera espectacular. Por otra parte, el ‘King of Krabby Style’, Piero Da Vinci, es un luchador muy técnico que juega bastante con las personas en las gradas. ¡Hay que apoyarlos!

No podíamos cerrar esta nota sin confirmar la presencia de un hombre del cual los títulos hablan por sí mismo. 2 veces TNA X Division Champion y 5 veces TNA World Tag Team Champion. Ex ROH World Champion, primer ROH World Television Champion y 2 veces ROH World Tag Team Champion. El único luchador en haber sido Campeón Triple Corona de Ring of Honor y TNA y también ACTUAL TNA WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPION: Eddie Edwards.

IMPERIO Lucha Libre tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós el día 25 de marzo del 2017 y las entradas empezarán a venderse en Teleticket a partir del jueves 19 de enero. Hay una oferta imperdible y esta consta de las primeras 50 entradas a 25 soles.

Esta es la primera vez que se organiza un evento que reúne a luchadores de magnitud mundial más allá de la WWE. ¿Te lo vas a perder? ¡*IMPERIO Lucha Libre* te espera con Hugo Savinovich como comentarista y presentador!