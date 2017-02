IMPERIO Lucha Libre: 5 razones por las que debes asistir sí o sí a este evento

Muchas veces se ha hablado de que Perú no es un lugar que pueda albergar eventos importantes; sin embargo, esto no es verdad y la demostración está em IMPERIO Lucha Libre, los cuales están trayendo a los mejores wrestlers del planeta entero para enfrentarlos en el Coliseo Eduardo Dibós este 25 de marzo del 2017. ¿Todavía no te sientes convencido de ir? ¡Aquí te traemos 5 razones por las cuales debes estar presente sí o sí!

1) Vienen los mejores luchadores del planeta

Mucho se ha hablado sobre la participación de los luchadores que estarán en este evento y no es para menos puesto que IMPERIO Lucha Libre nos está trayendo a los mejores del planeta: Ricochet, Zack Sabre Jr, Pentagon Jr, Karcamo, entre otros.

2) Vienen algunos ex WWE

Entre las principales atracciones que tiene IMPERIO Lucha Libre se encuentran nada más y nada menos que algunos luchadores que estuvieron en la empresa más grande de lucha libre en el mundo, la WWE, y aquí están Jeff Hardy, Alberto del Río, Matt Hardy, Carlito, Paul London y más.

3) Un mundo más allá de la WWE

Aquí en Perú todo el mundo conoce a la WWE por las transmisiones antiguas que se hacían en el país desde los años 90’s hasta ahora; sin embargo, también hay un ‘mundo’ más allá de la esta empresa y es el que conoceremos cuando asistamos a este evento. La lucha libre tiene muchas cosas para ofrecernos a todos los fans del espectáculo deportivo.

4) Posibilidades para Perú

Esta es la oportunidad perfecta para demostrarle al planeta entero que tenemos la capacidad para poder organizar este tipo de eventos de la mejor forma. ¿Crees que no estaremos ‘en la mira del mundo’ al hacer este show? ¡Obvio que sí lo estaremos! Vienen algunos de los mejores luchadores del planeta y la mejor forma de ‘devolverles el favor’ es asistiendo al mismo.

5) ¡Habrán representantes peruanos!

Sí, tal como lo leyó. Si queremos crecer en cuanto a lucha libre refiere, tenemos que apoyar a los nuestros y es que dos luchadores peruanos dirán presente en IMPERIO Lucha Libre; estos son Caoz y Piero Da Vinci, wrestlers a los cuales no podemos dejar de darles aliento.

La cita ya está pactada y depende de uno mismo ir pero estamos seguros que este 25 de marzo el Coliseo Eduardo Dibós estará repleto de fans para disfrutar de la mejor lucha libre. ¿Qué esperas para comprar tu entrada a IMPERIO?