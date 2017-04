Un embriagado Alberto del Río descarga su ira contra WWE

En la noche del viernes durante una sesión de Periscope que la pareja de moda, Alberto del Rio y Paige, realizaron para todos sus fanáticos, ocurrió un hecho inesperado. El problema radicó en que “El Patrón” se presentó en un evidente estado de embriaguez que él mismo reconoció, y mientras grababan desde el Times Square de Manhattan, brindó declaraciones subidas de tono contra miembros de la WWE.

Para dar comienzo, el directo arrancaría con un “si se preguntan si estoy un poco embriagado, sí, estoy un poco. Y, bueno, como sabrán, así es como salen las mejores cosas”, señaló Alberto del Rio, ex miembro de la WWE.

Alberto del Rio se desviaría al asunto de las críticas de los “Keyboard Warriors” para con él y Paige, lo que a su vez llevaría a que se deshiciera en palabras negativas hacia un alto mando que, según su descripción, todo haría indicar que sería Triple H. Como se recuerda, ambos personajes no se llevan bien y no es un secreto que no tenían la mejor de las relaciones.

“Me recuerdan a uno de los jefes en WWE, aquel con esa nariz gigante de m*****, hijos de p***. ¿Saben qué? Estoy cerca de la próxima ciudad, Stamford, y podría pagar para visitar a alguien. Stamford está solo a cuarenta y cinco minutos de distancia. Ahí es donde viven todos esos maricones, ¿no es así? Podría ir hasta allí y golpear en la puerta de cierta persona: ‘Hey, nariz gigante, el del p*** corto”, arremetió Alberto del Rio con La Autoridad.

Pero esto sería sólo el principio, porque unas horas después la pareja volvería a ofrecer otra sesión, y si la intención era pedir disculpas o al menos calmar las aguas respecto a lo dicho anteriormente, pues no se notó en lo más mínimo.

“Todos saben lo que pienso sobre esa compañía… Todos saben lo que siento por esos maricas de WWE y lo voy a volver a repetir. Esos maricas de WWE, especialmente aquel con la nariz gigante… Lo dije de vuelta y lo voy a poner en el sitio, ya no me importa. (…) Hay algunos estúpidos a los que les gusta hablar basura de nosotros o de lo que hacemos, y sólo ven las cosas negativas pero no lo bueno”, agregó.

El tercer straming se hizo este fin de semana, donde Alberto del Rio continuó con las críticas a WWE. “Tú (a Paige) todavía trabajas para esa compañía que es PG, pero yo ya no trabajo en esa empresa de m*****, gracias a Dios. Por lo tanto no soy PG. Cambiando de tema, sé que fuiste tú, hijo de p***, sé que fuiste tú el que me hizo esto, el que le hizo esto a mi bebé. Voy a probar que fuiste tú, pedazo de m*****”, finalizó.

Cabe señalar que dentro de las declaraciones de Albeto del Rio, confirmó que Vince McMahon le ofreció volver tras su salida de 2016.