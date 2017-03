Cómo y dónde ver Wrestlemania 33

WWE. Wrestlemania 33 es el evento más importante del año en la WWE y se realiza este domingo 2 de abril en el Citrus Bowl de Orlando, Florida.

Wrestlemania 33 se lleva a cabo en el Citrus Bowl, o Camping World Stadium, de Orlando con capacidad de 70 188 espectadores. Las peleas más importantes del evento serán Goldberg vs Brock Lesnar por el título universal, Bray Wyatt vs Randy Orton por el título de la WWE y Undertaker vs Roman Reigns.

Los hinchas peruanos de la WWE pueden sintonizar Wrestlemania 33 por la señal exclusiva de FOX Action a partir de las 18:00 horas (Horario peruano – 23:00 GMT) o también vía streaming online por la plataforma WWE Network.

