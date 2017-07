Valentina Shevchenko rompe su silencio por no pelear contra Amanda Nunes en UFC 213

Todo estaba listo para una de las peleas más esperadas de UFC en el año. Valentina Shevchenko, quien venía de menos a más en sus presentaciones y evolucionando en sus golpes, estaba decidida en vencer a Amanda Nunes por el título Peso Gallo. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado en las últimas horas tras la retirada de la brasileña en el main card esta noche.

Valentina Shevchenko expresó su incomodidad y enojo por todo lo que sucedió en las últimas horas. Pues, se confirmó que Amanda Nunes no iba a estar presente en el octágono por un malestar y tuvo que ser hospitalizada.

“Hoy estoy 100% listo para esta pelea. Durante los últimos 3 meses de entrenamiento hice todo para estar en mi mejor forma para esta pelea. Nunes no pudo cortar el peso correctamente y fue hospitalizado. Quería reducir el peso y recuperarse rápidamente para tener la ventaja. El resultado final, todo salió mal. A pesar de que estaba médicamente limpia para luchar, ella retrocedió. Esta pelea se ofreció originalmente para tener lugar en abril y ella no aceptaría entonces”, señaló Valentina Shevchenko en Facebook.

“Hice mi parte y estoy muy molesto que no puedo luchar por el título hoy en este gran evento. Estoy aún más molesto por todos mis queridos fans que me apoyan cada vez en todo el mundo y para aquellos que viajaron a verme luchar aquí en Las Vegas en vivo. Me siento frustrado por lo que pasó pero no me relajaré, no pondré energía en mi preparación, y esperaré hasta que el UFC nos dé otra fecha para la pelea”, sentenció ‘La Bala’.

Por otro lado, la pelea coestelar entre Yoel Romero vs Robert Whittaker pasará a ser la estelar de la noche por el título interino Peso Medio.