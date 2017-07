Valentina Shevchenko deja mensaje de último minuto a todos sus fans

Valentina Shevchenko se encuentra decepcionada y lamenta no poder demostrar su poderío ante la campeona de UFC, Amanda Nunes. Durante el inicio del main card de UFC 213, la peruana fue entrevistada por los medios y dejó en claro muchas cosas tras la cancelación de su pelea en el T-Mobile Arena.

“Todo este tiempo estuve entrenando y trabajando duro, ahora en tres horas, tenía que ir a prepararme para la pelea. Siempre veía que esto podía pasar con otras peleadoras, pero nunca pude creer que esto iba a pasar conmigo”, dijo una decepcionada Valentina Shevchenko en la entrevista.

“Estoy decepcionada en lugar de todos mis fans que querían ver esta pelea. No me siento bien, pero pasa lo que pase, yo seguiré adelante, seguié mi entrenamiento hasta que llegue a mi meta y voy a ser la campeona”, aclaró La Bala.

“De verdad no me importa con quien pelear. Mi meta es ser campeona de mi categoría no me importa si es Amanda u otra persona. Voy a seguir entrenando, por supuesto, porque mi meta aún no se ha cumplido. Estuve a unas horas de cumplirlo. Este día no funcionó. No podía descansar y bajar mi energía. Cuando llegue a mi meta me tomo lo que quiero”, añadió.

Respecto a su pelea contra Joanna Jedrzejczyk, señaló. “Este peso era una posibilidad de pelear. No tengo problemas de cortar peso, y estoy bien para pelear. Con Joanna tenemos nuestra historia peleando por Muay Thai y podríamos haber empezado nuestra historia en UFC. Si salía nuestra pelea hoy… ¿Por qué no?”.

Sobre Amanda Nunes, volvió a indicar que la campeona “no quiso pelear”. “Sus razones son personales, pero nosotros no somos ciegos. Todos sabemos y entendemos que si te dicen que estás bien, puedes pelear y dices “no, no quiero” eso dice algo”, sentenció.

Finalmente, a todos sus seguidores dejó un mensaje. “Lamentablemente ha pasado esto, pero seguiré entrenando hasta llegar a mi meta (ser campeona). Gracias por su apoyo siempre, los aprecio y vamos para adelante para cumplir nuestra meta”.