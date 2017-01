UFC EN VIVO: Valentina Shevchenko vs Julianna Peña cobertura EN DIRECTO HOY en Denver

La cuenta regresiva empezó en Denver, Colorado. Valentina Shevchenko vs Julianna Peña serán protagonistas de la pelea estelar de UFC Fight Night que se realizará el 28 de enero, que será eliminatoria titular al cinturón Peso Gallo de las 135 libras de la división femenina. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de la cartelera principal vía UFC Network (canal 795).

Shevchenko vs Peña | cartelera principal de UFC fight Night

Cartelera Principal:

Valentina Shevchenko vs. Julianna Pena

Donald Cerrone vs. Jorge Masvidal

Andrei Arlovski vs. Francis Ngannou

Alex Caceres vs. Jason Knight

Preliminares:

Sam Alvey vs. Nate Marquardt

Raphael Assuncao vs. Aljamain Sterling

Li Jingliang vs. Bobby Nash

Luis Henrique da Silva vs. Jordan Johnson

Alessio Di Chirico vs. Eric Spicely

Jeremy Kimball X-✔ Marcos Rogerio de Lima

Alexandre Pantoja ✔-X Eric Shelton

JC Cottrell X-✔ Jason Gonzalez

valentina Shevchenko vs julianna peña | previa

El segundo evento de UFC en el año dejará claro que las emociones estarán a la expectativa de lo que suceda en Denver. Valentina Shevchenko, quien ocupa el primer lugar del ranking Peso Gallo, tendrá al frente a la que sería su última rival, Julianna Peña, si quiere tentar por el título ante Amanda Nunes.

La representante del Perú, ‘Bullet’ Shevcheno, tiene una deuda pendiente con la vigente campeona de UFC, sin embargo, deberá pasar el próximo obstáculo ante Julianna Peña este 28 de enero en Denver. El pronóstico de este enfrentamiento es de pronóstico reservado, así como otras peleas atractivas de la cartelera UFC Fight Night que calentarán el plato fuerte de la noche.

El debut de Valentina Shevchenko en UFC fue ante la canadiense Sara Kaufman, donde venció por decisión dividida en una pelea por 3 asaltos en UFC on Fox en 2015. Sin embargo, sumó un récord más en las MMA ante la actual campeona Amanda Nunes, quien venció por decisión unánime en UFC 196, perdiendo la oportunidad de luchar por el título.

‘Bullet’ se reivindicó y derrotó con autoridad a la excampeona Holly Holm. Con gran inteligencia y técnica, Valentina Shevchenko ganó por decisión unánime en UFC Fight Night y de esta manera subió varios lugares en el ranking Peso Gallo.

Lo que se viene para Valentina Shevchenko es la pelea de su vida: ganar o morir en el intento. Julianna Peña no será fácil y viene con un récord de 8-2 en las MMA. Sin duda, Amanda Nunes estará pendiente de la pelea y será una de las invitadas especiales de la noche en Denver.

Esta es la cartelera principal de Valentina Shevchenko vs Julianna Peña | Foto: UFC

las otras peleas de UFC Fight Night Denver

No se puede pasar desapercibido la pelea coestelar entre Donald Cerrone y Jorge Masvidal. Dos peleadores que nunca retroceden, que no sienten miedo y no paran de lanzar golpes certeros. UFC Fight Night calentará el main card con el enfrentamiento sangriento entre ambos. ¿Será la noche de Cowboy o la sangre cubana de Masvidal será protagonista en Denver?

Otras de las peleas atractivas de la noche en UFC Denver será la de dos pesos completos entre Adreu Arlovski y Francis Ngannou, que nacieron para declararle la guerra a cualquiera. Muchos apostadores señalan que esta pelea no termina en 3 asaltos y que habrá un noqueado. ¿Quién será?

Donald Cerrone vs Jorge Masvidal serán protagonista de la pelea coestelar en UFC Fight Night Denver | Foto: UFC

La versatilidad de Alex Cáceres y Jason Knight será adecuada para empezar la cartelera principal de UFC. No solo tiene un estilo similar, también abren el telón de las peleas principal en la noche. El duelo contará con la creatividad y velocidad de ambos peleadores.

En esta cartelera habrá presencia de muchos latinoamericanos que subirán al octágono con la consigna bien clara: ser el único en quedar de pie. UFC Fight Night Denver promete muchas emociones y sin duda cerrará una noche especial en Denver, Colorado.