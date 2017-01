UFC: Valentina Shevchenko y la última amenaza a Julianna Peña previo a UFC Denver

Valentina Shevchenko se muestra muy ansiosa y esta noche puede dar un paso más al objetivo final de alcanzar el título de UFC cuando enfrente a Julianna Peña en la pelea estelar de UFC Fight Night Denver.

Valentina Shevchenko vs Julianna Peña EN VIVOONLINEUFC Fight Night

Cuando UFC llama con una oferta para pelear contra Julianna Peña, no pasó mucho tiempo para que Valentina Shevchenko acepte el reto. La pelea fue propuesta en UFC 205 de Nueva York, aquel día cuando Amanda Nunes se convierte en campeona Peso Gallo de la división. Para Valentina Shevchenko, esta era la mayor oportunidad perfecta para solidificar su historial en el ranking.

“Hice mi parte. Lo firmé para el UFC 205 en Nueva York. Firmé mi parte y Julianna lo rechazó. Ella no quería pelear. Mi equipo me dijo que no me preocupase, y si ella no quiere pelear, estaba en búsqueda de otro oponente”, señala Valentina Shevchenko en entrevista con UFC Network. “Yo no quiero esperar a nadie porque estoy dispuesto a luchar”.

UFC nunca encontró otro oponente para Valentina Shevchenko pero finalmente se confirmó la pelea ante Julianna Peña en FOXUFC Fight Night en Denver, en la pelea estelar por cinco asaltos.

En un comentario en particular, Julianna Peña señaló que no está impresionada con la victoria de Valentina Shevchenko ante Holly Holm. Los comentarios de la venezolana no fueron bien recibidos por ‘Bullet’, quien fue clara en dejar un mensaje a su oponente.

“Realmente no pienso en ella demasiado, porque para mí ella es sólo un oponente más que tengo que superar y seguir adelante. No estoy concentrado en lo que dijo, lo que hizo, ya que realmente no importa. Mi enfoque es mi preparación, mi buen estado y cada vez que voy hacia adelante nada me puedo parar “, dijo Valentina Shevchenko.

“Mi charla está dentro de la jaula. Allí están mis verdaderas palabras. Creo que esto es realmente importante. Usted puede hablar antes de la pelea en lo que quieras, pero dentro del octágono interior de la jaula, se nota quien eres. Usted puede hablar lo que quiera, pero lo que eres es que va a estar dentro de la jaula”, agregó Shevchenko, peleadora de UFC.

Valentina Shevchenko sabe que Julianna Peña llegó aquí por una razón, por lo que definitivamente es un rival difícil, pero que todavía no será suficiente para conseguir su victoria del sábado por la noche en Denver. “Ella es una buena boxeadora, una luchadora fuerte, pero soy fuerte y estoy mejor”, dijo Shevchenko.

“Mi objetivo es ganar esta pelea y la próxima pelea y mi meta en primer lugar es luchar por el título y nada me puede detener. Pero antes de ir allí, haré todo lo posible”, finalizó.