Valentina Schevchenko reveló inesperado episodio con Kina Malpartida

UFC. Valentina Schevchenko ha despertado de interés de muchos peruanos que no seguían con frecuencia la UFC. La peleadora nacionalizada peruana está cerca de afrontar su mayor reto ante la brasileña Amanda Nunes por el título mundial peso gallo. Ante ello, la popular ‘Bala’ contó un episodio que no se conocía de su relación con Kina Malpartida.

Luego de su sonada victoria ante Julianna Pena en UFC Denver, Valentina Schevchenko reveló que hubo la chance de que retara a Kina Malpartida por su título mundial de boxeo. Sin embargo, la peleadora peruana reveló que la ahora participante de realityx se rehusó a aceptar dicha opción.

“En esa época, Kina era campeona y me propusieron realizar una pelea en Cusco. Yo acepté sin pensarlo, porque sabía que podía derrotarla. En Rusia participé en muchos campeonatos en boxeo. Incluso tengo el título de ‘Maestro del Deporte’ en boxeo”, declaró Valentina Schevchenko a Depor sobre su frustrado reto contra Kina Malpartida.

La misma Valentina Schevchenko detalló por qué no se dio su esperado encuentro con Kina Malpartida. “Me llamaron para decirme que la pelea se había cancelado. Me explicaron que Kina no quiso pelear conmigo porque había pedido encontrar una rival más fácil”, dijo la luchadora peruana de UFC, decepcionada por la negativa de la ahora excampeona mundial de boxeo.

Valentina Schevchenko vs Julianna Peña