UFC: Tyron Woodley amenaza a Dana White con “contar cosas” polémicas

Tyron Woodley defendió el título wélter de UFC ante Demian Maia en el último evento estelar. Ante las críticas de los seguidores, por ser una de las peleas menos atractivas de la noche, Dana White salió al frente y mostró su decepción en UFC 214. Ante esto, el campeón respondió fuerte y amenaza al presidente de la empresa, exigiendo disculpas públicas.

“No me importan los aficionados, pero sí me importa cuando habla quien tiene que promocionarme. Tuve una lesión en mi hombro en el primer asalto, no pude lanzar golpes fuertes. Pero aun así ejecuté el plan de juego”, señaló el campeón de UFC.

“Creo que me debe una disculpa pública. ¿Vas a criticarme públicamente? Ahora tienes que disculparte. Soy un buen modelo para la compañía. Peleo con integridad. Si no te disculpas, voy a empezar a hablar sobre algunas cosas que la gente no tiene por qué saber. No estoy bromeando”, añadió Tyron Woodley.

En una pelea de cinco asaltos, Tyron Woodley venció por decisión unánime a Demian Maia en la pelea coestelar.