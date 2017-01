UFC: el triste mensaje sobre Ronda Rousey que nadie quería saber

Dana White, presidente de UFC, habló en conferencia de prensa muchos puntos respecto a la empresa. Dentro de las declaraciones, dio énfasis a la situación de Ronda Rousey, quien en la última cartelera del año sumó su segunda derrota ante Amanda Nunes en 48 segundos del primer asalto vía nocaut.

“En la conversación que tuve con ella, si tuviera que decir aquí y ahora, de nuevo no me gusta decir ‘ahora mismo’ porque depende de ella, pero no diría que peleará de nuevo”, señaló Dana White en un podcast para UFC Unfilteres a través de UFC.com. El presidente señaló: “creo que probablemente está acabada”.

Dana White confirmó que Ronda Rousey se encuentra emocionalmente y físicamente bien, sus ánimos son favorables, sin embargo, cree que dejará la UFC para hacer otra cosa. “Ella dejará todo y comenzará a vivir su vida de las peleas”, dijo el presidente. “Estoy feliz por ella, entró y cambió el mundo. Puso la rama femenina en el mapa. Ella fue parte de las peleas más grandes en la historia de las peleas femeninas, y espero que esos récord puedan ser rotos. No sé si podrán, pero espero que lo hagan”, dijo.

Como se recuerda, Ronda Rousey hizo historia en UFC tras convertirse en la primera campeona de la división femenina. Además defendió su título en seis oportunidades de manera consecutiva. Sin embargo, el 16 de noviembre de 2015 perdió el título ante Holly Holm. Luego de tomarse unas largas vacaciones, volvió a sufrir un duro golpe anímico ante Amanda Nunes, quien venció en 48 segundos vía TKO en UFC 207.