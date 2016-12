UFC: TJ Dillashaw describe el trato “deplorable” que recibe de UFC

A pocas horas para UFC 207, el excampeón Peso Gallo de UFCTJ Dillashaw, expresó su malestar por el trato de UFC a los peleadores. Cabe mencionar que él no es el primero que hace este tipo de quejas, pues, hace unas semanas nació un movimiento llamado Mixed Martial Arts Athletes Association (MMAAA), donde peleadores de la talla de Caín Velásquez y Donald Cerrone también confirmaron su malestar.

“Hay muchas cosas que nos ayudarían a los atletas que deben cambiarse”, comentó Dillashaw en The MMA Hour. “Somos más controlados que en cualquier otro deporte profesional. Nos dicen qué debemos usar, cuándo usarlo y qué podemos decir en las entrevistas. Debo usar Reebok. Debemos decirle a USADA o UFC dónde estamos en los 365 días del año. Pero no tenemos seguro médico, somos tratados peor que un empleado. Es una locura, hombre”.

TJ Dillashaw enfrentará a John Lineker este viernes 30 de diciembre en el último evento del año de UFC, UFC 207. El excampeón Peso Gallo está decidido a salir vencedor en el T-Mobile Arena de Las Vegas para tener una chance de volver a pelear por el cinturón.

cartelera oficial de ufc 2017

Cartelera Principal

Amanda Nunes vs. Ronda Rousey

Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt

T.J. Dillashaw vs. John Lineker

Dong Hyun Kim vs. Tarec Saffiedine

Louis Smolka vs. Ray Borg

Cartelera Preliminar

Johny Hendricks vs. Neil Magny

Mike Pyle vs. Alex Garcia

Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori

Brandon Thatch vs. Niko Price

Alex Oliveira vs. Tim Means