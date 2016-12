UFC: tras la salida de Cain Velasquez, Fabricio Werdum tomó esta decisión

El excampeón Peso Pesado de UFC, Fabricio Werdum, rompió su silencio tras el retiro de Cain Velasquez en la última cartelera del año, UFC 207. El brasileño se sintió incómodo tras la noticia, por eso dejó una dura crítica contra su oponente y estará esperando la llamada de la promotora para pelar con cualquiera.

“Estamos esperando, estamos en tiempo fuera. Si la UFC me llama, pelearé. Estoy listo para pelear. Si la UFC tiene a un oponente, voy a pelear. Me enfrentaré a quien sea, como siempre lo he hecho. Siempre me he enfrentado a los mejores, mi récord muestra eso. Si tuviera miedo de enfrentarme a quien sea, no estaría en este deporte”, señaló Fabricio Werdum.

UFC: así queda la cartelera UFC 207 para el 30 de diciembre

“Fue muy extraña la situación de Cain, diciendo ‘Oh, tengo una lesión y me someteré a una cirugía aún antes de la pelea. No entendí eso. Fue muy extraño que lo hiciera. Pero sucede, no lo culpo. A veces tienes una lesión y aún así puedes continuar peleando. Pero fue un muy buen detalle el que me llamará anoche para disculparse por la situación. No puedo criticarlo ahora. Estás cosas suceden”, finalizó el excampeón de UFC.

Fabricio Werdum no da marcha atrás a su decisión. Fiel a su estilo, el peleador de UFC esperará con quien le toque enfrentar a falta de 4 días para el evento en Las Vegas. Como se recuerda, el brasileño llegó a vencer a Cain Velasquez el año pasado y de esta manera obtuvo el título en Ciudad de México.

