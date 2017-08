UFC: ¿en qué se parece Conor McGregor a Bruce Lee? Él te lo dice

Conor McGregor cuenta los días para hacer historia en el deporte de contacto. El campeón se muestra confiado que vencerá al multicampeón Floyd Mayweather, y de esta manera busca quitarle el récord (49-0) dentro del T-Mobile Arena de Las Vegas. El peleador de UFC no titubeó y se comparó con Bruce Lee.

“¿Qué otro peleador de artes marciales mixtas hay como yo? Floyd Mayweather necesitaría reencarnar a Bruce Lee y probablemente esa sería la única persona que podría imitar la forma en la que iré por él. No soy como ningún otro peleador de artes marciales mixtas. No soy como ningún otro boxeador. Soy de una liga completamente diferente y lo probaré el 26 de agosto”, dijo Conor McGregor.

“He estado en esta vida por mucho tiempo. Ya he tenido estas mega, mega peleas. Ya he estado bajo la luz de los reflectores por mucho pero mucho tiempo que todos sus antiguos oponentes. Él cree que eso lo va a ayudar, pero ya he experimentado esto en muchas otras ocasiones. Además de eso agrega el hecho de que he tenido verdaderas peleas en el ring. Aquí no ha habido sparring. Hemos tenido puras peleas, estoy listo”, agregó el campeón de UFC.

Floyd Mayweather vuelve al deporte que ama y buscará cerrar su racha con un 50-0. Por otro lado, Conor McGregor llegará muy agresivo y emocionalmente peleador que apenas está haciendo su debut dentro de un ring.