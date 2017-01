UFC: peleador Tim Kennedy oficializa su retiro de las MMA

Tim Kennedy, peleador de 37 años de UFC, usó las redes sociales para oficializar su retiro de las MMA. Después de haber sido finalizado por Kelvin Gastelum, el californiano dio la gran sorpresa en un mensaje extenso en Facebook. El veterano Peso Medio agradece a cada uno de sus oponentes a lo largo de su carrera profesional.

“Sentado en la sala de emergencias del hospital en Toronto, Canada, después de mi pelea, mire a mi amigo Nick Palmisciano, quien viajó conmigo en la ambulancia. Él es el amigo que no merezco, el tipo que estuvo a mi lado desde el comienzo. El pelear es algo muy solitario. Entrenas con tu equipo, sangras con ellos, confías en tus coaches, pero al final del día estás solo en la jaula”, señaló el peleador de UFC.

“Esta no fue nuestra primera vez en esta situación y por suerte tuve a alguien a mi lado. Hemos estado aquí en esta situación varias veces en esta última década. Aveces en las victorias, a veces en las derrotas. El resultado final siempre lucía igual, con Nick cargando cinco bolsas que debieron haber sido compartidas entre los tres miembros de mi esquina, mientras que mi cara está sangrada e hinchada. Le dije, ‘Ya estuvo hombre, aquí termina esto‘”, agregó el Peso Medio.

“Lo hemos hablado muchas veces a lo largo de los últimos años. Hable con Nick, con mi esposa Hinger y con Greg Jackson y Brandon Gibson, sobre que esto iba a terminar. No importa que tan duro entrenará, sabía que este viaje no iba a durar para siempre. Pero el decirlo en voz alta me trajo una enorme tristeza, así como un abrumador alivio de que esta decisión la pudiera hacer sin preocuparme por mi familia”, aseveró.

Tim Kennedy agradece a su último rival Kelvin Gastelum, donde perdió vía TKO en UFC 206. “Acabo de perder ante Kelvin Gastelum, un joven, respetuoso y trabajador peleador que salió a hacer todas las cosas en las que yo me consideraba bueno, pero las hizo mejor. De hecho, me recordó a mí mismo cuando era joven, solamente que yo era un paran. Como con las derrotas, estuve feliz de haber perdido ante un tipo como él”, finalizó.

Tim Kennedy se sale de UFC luego de obtener un récord 18-6, además de enfrentar a notables peleadores como Michael Bisping, Robbie Lawler, Jacaré Souza y Rafael Natal.