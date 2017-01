UFC: padre de Conor McGregor hace confesión que nadie sabía

Conor McGregor es, hoy por hoy, una de las máximas estrellas que tiene UFC. Aunque muchos estén en desacuerdo con la carrera profesional del campeón Peso Ligero en las MMA, su padre Tony McGregor pensaba lo mismo. El padre del irlandés confesó en una entrevista lo que sentía por su hijo cuando debutaba en el octágono.

“En verdad no creía que esto fuera algo que pudiera hacer como una carrera. Sin embargo, esa era mi forma de pensar antes de verlo salir a la jaula en la compañía Cage Warriors. Cuando su oponente salió a la jaula, vi a este tipo enorme, musculoso, saliendo al son de la música y las luces. Lo mire y era evidente que era mucho más maduro en años que Conor, probablemente tenía unos 25, 26 o 27 años. Y de inmediato pensé, ‘Oh Dios, este es el oponente de mi hijo’”, señaló el padre de Conor McGregor.

“Luego anunciaron a Conor y Conor salió al ritmo de la música y las luces, bajo por la rampa y en ese entonces dejé de ver a un niño… vi a un hombre. Eso siempre me llega, mi hijo convertido en hombre. Siempre me llega al corazón. Tuvo razón. No es común que un padre admita eso. Pero mi hijo tuvo razón y su padre estuvo equivocado. Fue ahí cuando me di cuenta que tenía una carrera en sus manos”, agregó el padre del campeón de UFC.

En la entrevista el padre de Conor McGregor habla sobre el momento justo en el que se convirtió en un “McBeliever” al creer en las capacidades de su hijo de hacer una carrera de las peleas.

Actualmente Conor McGregor se encuentra fuera de competencia por algunos meses, esto después de vencer a Eddie Alvarez y convertirse en el único hombre en tener dos títulos dentro de UFC. El presidente de la empresa señaló que el irlandés no cuenta en sus planes por los próximos meses, debido al pronto nacimiento de su primogénito.