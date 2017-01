UFC: otro boxeador se ofrece a pelear contra Conor McGregor

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor no se ha llevado a un acuerdo financiero. Al pugilista norteamericano no le seducen las ofertas que Dana White puso sobre la mesa, y de esta manera, otro boxeador se pronunció en redes sociales y se ofrece pelear contra el campeón Peso Ligero de UFC dentro de un ring.

El pugilista Floyd Mayweather ya firmó en varias ocasiones que no estaría dispuesto a combatir por menos de 100 millones de dólares. Por eso, la oferta de Dana White, máximo responsable de UFC y único que puede organizar la pelea, le da risa. “La última vez que gané 25 millones fue hace 10 años”, señaló “Money”.

Mientras Mayweather y Conor McGregor se ponen de acuerdo para una de las peleas más esperadas del año, el veterano boxeador Evander Holyfield, excampeón mundial Peso Pesado, usó las redes sociales y dejó un mensaje al presidente de UFC. “Dana White manda esos 25 millones para aquí, olvida a Mayweather. Puedo aplastar a Conor McGregor. Hagámoslo”, dijo.

Evander Holyfield es un exboxeador profesional estadounidense y cuatro veces campeón del mundo. Él tiene un récord de 44-10-2, y la última vez que subió a un ring de manera profesional fue ante Brian Nielsen el 7 de mayo de 2011, venciendo vía TKO.

Por otro lado, Conor McGregor tomará un receso por la situación de su pareja, que en las próximas semanas dará a luz. El presidente de UFC señaló que The Notorious no está en sus planes por más de 7 meses, sin embargo, no descarta la aparición del irlandés dentro de un ring.