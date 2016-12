UFC: Nick Diaz confiesa que se embriagó por primera vez con Ronda Rousey

Nick Diaz es uno de los peleadores más polémicos que tiene UFC. El campeón Peso Wélter del WEC y de Strikeforce, confesó en una entrevista, que se embriagó por primera vez con Ronda Rousey. Eso lo comentó en una entrevista con “The Jasta Show”, que a pesar de su insistencia con el alcohol, la excampeona Peso Gallo lo convenció de la siguiente manera.

“(El licor) nunca me sentó bien. Cuando salía de entrenar, si salía y tomaba unas bebidas, eso siempre arruinaría mi juego. O me sentía mal después de dos copas y no me emborrachaba. Simplemente no me sentaba bien y pensaba, ‘Ya saben, no tengo tiempo para esto.’ No lo hacía ni tenía la tentación de beber. Yo decía, ‘Beber es malo, me hace sentir como la mierda y mañana debo entrenar. Y tengo una pelea próximamente.’ Así que no bebía”, indicó el peleador de UFC.

“Un día Ronda llegó a mi casa y dijo, ‘Hijo de perra tienes que relajarte.’ Ella puso una botella de tequila frente a mí y boom, la deslizó sobre la mesa y dijo, ‘Hey, es momento de que tomes un trago.” Respondí, ‘uhhh, está bien, me embriagaré contigo.’”, agregó.

Nick Diaz viene de cumplir una sanción dentro de UFC. La pelea estelar de UFC 183 tuvo que dar un giro de 180 grados tras conocer que él y Anderson Silva dieron positivo en un control de dopaje.

Esta fue la tercera ocasión en que Díaz da positivo de marihuana en su carrera. La primera en 2007 cuando recibió seis meses de suspensión y la segunda en 2012 cuando le aplicaron un año de castigo.