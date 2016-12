UFC: Misha Cirkunov aplica una guillotina y vence a Nikita Krylov en UFC 206

Misha Cirkunov, representante de Canadá, salió al frente decidida a ganar la pelea en UFC 206. Su rival del frente fue Nikita Krylov y ambos protagonizaron la última pelea de la cartelera preliminar, teniendo como vencedor al local por sumisión. Cirkunov sorprendió aplicando una guillotina para salir victorioso por sumisión en el primer asalto.

Misha Cirkunov fue protagonista desde el inicio y conectó severos golpes en el rostro para debilitar a su rival de turno. Finalmente, un golpe de derecha mandó al suelo a Krylov y el canadiense aprovechó el momento para aplicar una guillotina, dejando sin opción a su contrincante y pidiendo la rendición.

Anthony Pettis, peleador de UFC Peso Pluma, ya no peleará por el título interino Peso Pluma. “Showtime” se presentó en el pesaje oficial, pero no cumplió con las libras requeridas antes de su presentación, marcando 148 libras, tres por encima del límite de las 145. Por otro lado, su rival Max Holloway, marcó las 145 libras y dijo que no le importa el peso de Pettis “mientras lo metan a la jaula”.

Ante lo sucedido, el presidente de UFC Dana White, confirmó que Max Holloway todavía peleará por el título interino considerado campeón si triunfa. De esta manera, Anthony Pettis no tendrá la oportunidad y cederá el 20 por ciento de su pago a su oponente por no dar el pesaje oficial. Como se recuerda, esta no es la primera vez que un peleador no cumple con el requisito de la promotora, pues Travis Lutter tampoco dio la marca para pelear contra Anderson Silva en 2007.