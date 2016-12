UFC: lo que no se vio del careo oficial de UFC 207 en Las Vegas

Luego de 13 meses, Ronda Rousey volverá a pisar el octágono de UFC. Luego de haber perdido por un increíble nocaut ante Holly Holm, la popular Rowdy tendrá una nueva oportunidad para tentar por el título Peso Gallo de la empresa ante Amanda Nunes este 30 de diciembre en UFC 207, que se realizará en el T-Mobile de Las Vegas.

UFC EN VIVOONLINE: Amanda Nunes vs Ronda Rousey por el título Peso Gallo

Tras cumplir exitosamente el pesaje oficia, Amanda Nunes y Ronda Rousey se vieron por última vez las caras antes de pisar el octágono. El careo oficial de UFC fue intenso en muchos de los peleadores y las protagonistas el main card están listas para cumplir con las expectativas de los seguidores.

Por primera vez en su carrera dentro del UFC, Ronda Rousey subió al escenario de los pesajes como la retadora para verse las caras con la agresiva campeona Amanda Nunes, esto el día de ayer previo a su anticipado combate de esta noche en el evento UFC 207.

Rousey pareció disfrutar la reacción del público, esto al regresarle a los fans una pequeña sonrisa previo a su careo. Mientras tanto Nunes subió al escenario vistiendo una máscara de león.

Tras la entrevista correspondiente, la campeona Peso Gallo de UFC, Amanda NUnes, dejó un mensaje muy conciso y claro. “Esta pelea significa todo para mí. Le demostraré al mundo que soy la verdadera campeona. Les voy a mostrar chicos. Estén listos para mañana en la noche”.

CARTELERAOFICIAL DE UFC 2017

Cartelera Principal

Amanda Nunes vs. Ronda Rousey

Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt

T.J. Dillashaw vs. John Lineker

Dong Hyun Kim vs. Tarec Saffiedine

Louis Smolka vs. Ray Borg

Cartelera Preliminar

Johny Hendricks vs. Neil Magny

Mike Pyle vs. Alex Garcia

Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori

Brandon Thatch vs. Niko Price

Alex Oliveira vs. Tim Means