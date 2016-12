UFC: Johny Hendricks perdió en el peso oficial y esta fue su reacción

El excampeón Peso Wélter de UFC, Johny Hendricks, perdió nuevamente en el pesaje oficial que se realizó en horas de la mañana en Las Vegas. Hendricks pesó 173.5 libras para su pelea de 170 libras. Por otro lado, su rival Neil Magny lo hizo de manera correcta. El peleador de 33 años lo lamentó y se retiró muy incómodo.

Amanda Nunes vs Ronda Rousey EN VIVO: ver EN DIRECTO la pelea de UFC 207

Como se recuerda Johny Hendricks y Neil Magny protagonizan la cartelera preliminar de UFC 207 que se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, una de las peleas más entretenidas de la mitad del evento.

Ante este problema que presentó Johny Hendricks, Neil Magny recibirá el 20 por ciento de la cartera de Hendricks y la pelea continuará pogramado, esto según la regla de UFC.

Desde la vez que perdió en UFC 200 ante Kelvin Gastelum, Johny Hendricks se mantuvo en los 173 libras. Esta no es la primera vez que Hendricks paasa por estos apuros, pues, previo al enfrentamiento con Tyron Woodley, tuvo que quitarse de la cartelera en el año 2015.

Por otro lado, en el pesaje oficial realizado en Las Vegas, el peleador Peso Mosca Ray Borg también pasó por lo mismo. Él estaba programado para enfrentar a Louis Smolka en la cartelera principal de UFC 207. La balanza inclinó a 129,5 libras para la pelea de 125 libras; sin embargo, esto procederá.

Amanda Nunes y Ronda Rousey encabezaron el pesaje oficial en Las Vegas. Ambas son protagonistas del main event el 30 de diciembre en la última cartelera del año en UFC.

cartelera oficial de ufc 2017

Cartelera Principal

Amanda Nunes vs. Ronda Rousey

Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt

T.J. Dillashaw vs. John Lineker

Dong Hyun Kim vs. Tarec Saffiedine

Louis Smolka vs. Ray Borg

Cartelera Preliminar

Johny Hendricks vs. Neil Magny

Mike Pyle vs. Alex Garcia

Antonio Carlos Junior vs. Marvin Vettori

Brandon Thatch vs. Niko Price

Alex Oliveira vs. Tim Means