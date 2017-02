UFC: Jacaré Souza critica a Luke Rockhold por sentir que lo evita pelear

Jacaré Souza declaró muy airadamente por el excampeón Luke Rockhold por sentir que lo han estado evitando. Cuando se reveló que el peleador pelearía contra Tim Boetsch para UFC 208, para muchos de los fans todo fue muy confuso ya que por años el brasileño ha estado a nada de pelear por el cinturón. Ante tantos dimes y diretes, Souza rompió su silencio.

“Quería mantenerme activo. Estaba buscando pelear contra Luke Rockhold pero parece que se lastimó, aunque aun así lo veo en las redes sociales entrenando y corriendo. Estoy feliz de que Tim Boetsch hata aceptado la pelea, esto me mantendría listo y activo para seguir peleando”, dijo el peleador de UFC.

“Al principio me puse triste porque se lastimó y no se hizo la pelea. Me puse en sus zapatos y me sentí mal por la situación. Aun así, después de un tiempo, lo vi entrenar, pero especialmente lo vi desafiando a Jon Jones a un duelo de grappling, lo cual sabemos que no se puede hacer cuando estas lesionado. Esto me hizo cambiar mi forma de pensar sobre él. Creo que está corriendo, tiene miedo de enfrentarse a mí”, señaló Jacaré Souza.

Su poca popularidad con los fans de UFC lo han mantenido lejos del título, sabiendo que el peleador brasileño indudablemente podría conseguir el cinturón sin muchos problemas. Mucho se ha especulado sobre la razón por la que Jacaré Souza no ha peleado por el título, pero todos esperan que tenga una oportunidad luego de UFC 208.